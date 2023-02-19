Yıkımı yapılacak olan binanın sakinleri: 'Mağduruz'
Kahramanmaraş merkezli depremlerden şehrin merkezinde bulunan bina da büyük zarar gördü ve bina yetkililer tarafından boşaltıldı.
- 19.02.2023 18:25
- Güncelleme: 19.02.2023 18:25
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Yıkımı yapılacak olan binanın sakinleri mağdur olduklarını dile getirdi. Bina sakini Minnet Özdilek, “Kimse bizimle ilgilenmiyor. İsviçre’den geldik. Şu anda otelde kalıyoruz. Hiçbir yetkiliyle konuşamıyoruz. Mağduruz, derdimizi nereye anlatacağımızı da bilmiyoruz. Yardım yok. Çünkü afet bölgesi değil. Şu anda hiçbir şeyden haberimiz olmadan bekliyoruz. Taşımacılar bizden yüklü miktarda para aldı” dedi.
1ha
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