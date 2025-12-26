Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi

Hutbede, Yüce Allah’ın bozgunculuğa karşı durduğuna dikkat çekilerek, insanların güç elde ettiklerinde kültürleri ve nesilleri yok etmeye çalıştıkları ifade edildi. Bu durumun, toplumların medeniyetlerini kaybetmelerine yol açtığına işaret edildi.

Yeni bir miladi yıla girerken, bu günlerin değerlerimizle bağdaşmayan eğlencelerle geçmemesi gerektiği vurgulandı. Hutbede, inanç ve kültürle yeri olmayan sembollerle çevrelerin donatılmaması, alkol tüketiminin yaygınlaşmaması ve kumar gibi zararlı alışkanlıkların önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Peygamber Efendimizin (s.a.s) hadislerine atıfta bulunarak, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun işaretlerinden birinin faydasız söz ve lüzumsuz işlerden uzak durmak olduğu belirtildi. Hutbede, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklarla yeni yıl kutlamalarının dinimize zarar verdiği vurgulandı.

Bu önemli mesajlar, toplumu bilinçlendirmek ve değerlerine sahip çıkmak adına dikkat çekici bir çağrı niteliği taşıdı. Din görevlileri, toplumun bu uyarılara kulak vermesi ve kültürel değerlerine sahip çıkması gerektiğini belirtti.