  • Haberler
  • Gündem
  • Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi

Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi

Yılın son Cuma hutbesinde, tarih sahnesinden silinen milletlerin yabancı kültürlerin etkisiyle kimliklerini kaybettikleri vurgulandı. Hutbede, günümüzde insanlığın ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. Eğlencelerin, bireylerin özlerinden uzaklaşmasına ve kimliksiz nesillerin oluşumuna zemin hazırladığı belirtildi.

Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi

Hutbede, Yüce Allah’ın bozgunculuğa karşı durduğuna dikkat çekilerek, insanların güç elde ettiklerinde kültürleri ve nesilleri yok etmeye çalıştıkları ifade edildi. Bu durumun, toplumların medeniyetlerini kaybetmelerine yol açtığına işaret edildi.

Yeni bir miladi yıla girerken, bu günlerin değerlerimizle bağdaşmayan eğlencelerle geçmemesi gerektiği vurgulandı. Hutbede, inanç ve kültürle yeri olmayan sembollerle çevrelerin donatılmaması, alkol tüketiminin yaygınlaşmaması ve kumar gibi zararlı alışkanlıkların önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Peygamber Efendimizin (s.a.s) hadislerine atıfta bulunarak, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun işaretlerinden birinin faydasız söz ve lüzumsuz işlerden uzak durmak olduğu belirtildi. Hutbede, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklarla yeni yıl kutlamalarının dinimize zarar verdiği vurgulandı.

Bu önemli mesajlar, toplumu bilinçlendirmek ve değerlerine sahip çıkmak adına dikkat çekici bir çağrı niteliği taşıdı. Din görevlileri, toplumun bu uyarılara kulak vermesi ve kültürel değerlerine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de bir cami daha ibadete açıldı
Kayseri'de bir cami daha ibadete açıldı
'Yapı Fuarı, gayrımenkul alım fırsatı olabilir'
'Yapı Fuarı, gayrımenkul alım fırsatı olabilir'
Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi
Yılın Son Hutbesinde Kötü Alışkanlıklara Dikkat Çekildi
Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması
Sultan Sazlığı Yolunda Ekosistem Dostu Asfalt Uygulaması
Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi
Bilişim Akademisi Öğrencileri Havacılık Teknolojilerini İnceledi
Nefes borusuna ambalaj parçası kaçan öğrenci öğretmennin heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Nefes borusuna ambalaj parçası kaçan öğrenci öğretmennin heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!