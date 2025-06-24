'Yılanlar Grubu' Çete Davası Görülmeye Başlandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il sınırlarında faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 16 Mart 2024 tarihinde iddiaya göre ‘Yılanlar Grubu’ adlı illegal yapılanması 28 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda çökertildi. Operasyon ve aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, bir adet el telsizi, bir adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMANIN İLK GÜNÜNDE SANIKLAR DİNLENDİ

Sanıklar hakkında ‘yağma’, ‘basit yaralama’, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, birden fazla kişiyle yağma’ suçlarından dava açıldı. Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmasnın ilk gününde yargılanan 23 sanık dinlendi. Duruşmaya sanıklar, B.Ş., F.İ., H.Ü.D., A.A., B.B., E.A., F.A., A.K., H.K., İ.D. İ.E., İ.E., M.G., M.K., O.A., O.A., O.G., R.F., S.B., V.E., M.K., O.C., O.K. ve avukatları katıldı.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Ş., “M.K. olayını kabul ediyorum. Ama diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Ben M.K.’nın yaralanması olayında vardım. Orada da beni Cinayet Büro ekipleri aldı. Sonra KOM’a götürdüler. Birilerinin yaptıklarını üstüme yıkmak istiyorlar. Ben 2017’den beridir İncesu’da otururum, M.K. olayına kadar karakolun önünden geçmedim. F.İ. ile A.K., M.K. hakkında bir olaydan bahsettiler. M.K. önce suçlamayı reddetti. Daha sonra mağdur ile aralarındaki mesajları gördük. ‘Alkollüydüm’ dedi ve küfür etti. Araçta silah vardı, 1 el ateş ettim. Tek olayım odur. Kimseden para istemedim. Diğer sanıkları da adreslerini de bilmem” dedi.

Örgüt yöneticiliği ile suçlanan F.İ. ise, “Benim kimseye emir verici bir söylemem olmadı. Kimseden de emir almadım. Ben ömrümde bu zamana kadar 2 kişiden emir aldım; biri babam biri de vatani görevimi yaparken komutanlarımdır. Ben yaptığım emirleri söyledim ama diğerlerini kabul etmiyorum” diye belirtti.