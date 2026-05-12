‘Yılanlar Grubu’ davasında duruşmaya devam edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il sınırlarında faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 16 Mart 2024 tarihinde iddiaya göre ‘Yılanlar Grubu’ adlı illegal yapılanması 28 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda çökertildi. Operasyon ve aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, bir adet el telsizi, bir adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Yapılan yargılamalarda birleştirilen dosyalar ve yapılan tahliyelerle 2’si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar B.Ş. ve F.İ. ile tutuksuz sanıklardan bazıları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık B.Ş. savunmasında, “İncesu ilçesine 2017 yılında taşındım. Müşteki M.K'yi yaralamadım. Örgüt liderliği suçlamasını kabul etmiyorum. 80 metrekare evde oturan örgüt lideri mi olur? Evimde yapılan aramalarda ne silah ne de para bulundu. Müştekileri tanımam, tahliye olduktan sonra bu operasyona dahil edildim" diye belirtti. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.