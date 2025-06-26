‘Yılanlar Grubu’ davasında ilk duruşması bitti: 5 Kişi Tahliye Edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il sınırlarında faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 16 Mart 2024 tarihinde iddiaya göre ‘Yılanlar Grubu’ adlı illegal yapılanması 28 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda çökertildi. Operasyon ve aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, bir adet el telsizi, bir adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMA 3 GÜN SÜRDÜ

Sanıklar hakkında ‘yağma’, ‘basit yaralama’, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, birden fazla kişiyle yağma’ suçlarından dava açıldı. Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmasnın ilk gününde yargılanan 23 sanık dinlendi. Duruşmaya sanıklar, B.Ş., F.İ., H.Ü.D., A.A., B.B., E.A., F.A., A.K., H.K., İ.D. İ.E., İ.E., M.G., M.K., O.A., O.A., O.G., R.F., S.B., V.E., M.K., O.C., O.K. ve avukatları katıldı. İlk gün sanıkların dinlendiği duruşmada dün müştekiler dinlendi. Daha sonra avukatların beyanlarının ardından bugün mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan M.K., B.B., S.B. ve A.K., A.A.’yı şartı tahliye ederken B.Ş., F.İ., O.G. ve O.A.’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.