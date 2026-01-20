'Yılanlar Grubu' davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il sınırlarında faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 16 Mart 2024 tarihinde iddiaya göre ‘Yılanlar Grubu’ adlı illegal yapılanması 28 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda çökertildi. Operasyon ve aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, bir adet el telsizi, bir adet demir kelepçe ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Yapılan yargılamalarda birleştirilen dosyalar ve yapılan tahliyelerle üçü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmada tutuklu Sanıklar B.Ş., F.İ., ve O.A. tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Yapılan duruşma sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan O.A’nın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.