Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi

Kayseri'de itfaiye erlerinden kurulan yılan kurtarma timi, yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan yılanları vatandaşlara zarar vermeden kurtarıyor.

PAYLAŞ
  • 12.06.2023 15:32
  • Güncelleme: 12.06.2023 15:53
  • 75
Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de itfaiye erlerinden kurulan yılan kurtarma timi, yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan yılanları vatandaşlara zarar vermeden kurtarıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 5 yıl önce kurulan yılan kurtarma timi, yaz aylarının gelmesiyle göreve başladı. Vatandaşlardan gelen ihbarı alan ekipler, bölgeye giderek görülen yılanları zarar vermeden kurtarıyor. Yaralı olan yılanları tedavisinin ardından doğaya salan ekipler, vatandaşların da takdirini topluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yılan Kurtarma Timi Ekip Amiri Yasin Çetinkaya, “Şehrimizde son 4-5 yıldır yılan vakaları ciddi şekilde arttığı için böyle bir tim kurduk. Ekibimiz ile birlikte yılanlara hiç zarar vermeye çalışıp yakalayarak kendi yaşam alanlarına bırakıyoruz. Bize bir ihbar geldiği zaman vatandaşımızla irtibata geçerek panik yapmaması gerektiğini belirterek, kapıları örtmesi gibi yılanın bulunduğu konumdan gitmemesini engelleyecek işler yapmalarını ve müdahale etmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Yılanların ölümcül sonuç doğurma imkanı var. Bölgemizde yılanların yüzde 99’u zehirsiz ama yüzde 1 ihtimal de olsa vatandaşlarımız kendilerini riske atmamaları gerekir. Bizim hazırda bir ekibimiz var. Bizler gerekli aletler ile müdahale edip hayvanı kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da 33 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kocasinan'da 33 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Çocuk Şube Müdürlüğü 3 bin 510 kişiyi sorgulandı, 20 aranan şahsı yakaladı

Çocuk Şube Müdürlüğü 3 bin 510 kişiyi sorgulandı, 20 aranan şahsı yakaladı

Bilek Güreşi Müsabakaları başladı

Bilek Güreşi Müsabakaları başladı

Başkan Büyükkılıç: 'Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz'

Uzmanından uyarı: 'Hayvanların tükettiği mantarlar zehirli değildir gibi bir yaklaşıma girmek yanlıştır'

Uzmanından uyarı: 'Hayvanların tükettiği mantarlar zehirli değildir gibi bir yaklaşıma girmek yanlıştır'

Bakan Özhaseki, Togg kullandı

Bakan Özhaseki, Togg kullandı

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

6
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Evinde Hint Keneviri Yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Evinde Hint Keneviri Yetiştiren şahıs gözaltına alındı

DAHA FAZLA
Akıl Küpü Kütüphanelerinde TYT ve AYT Denemesi Yapıldı

Akıl Küpü Kütüphanelerinde TYT ve AYT Denemesi Yapıldı

Sağanak yağış Kayseri'de sele neden oldu

Sağanak yağış Kayseri'de sele neden oldu

Ulaşıma sel engeli: Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Ulaşıma sel engeli: Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi

Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi

Hafif ticari araç geri kaçtı, 2 kişiyi altına aldı

Hafif ticari araç geri kaçtı, 2 kişiyi altına aldı