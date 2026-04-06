Yılanlı Dağı'nda Doğanın Zaferi: Taş Ocağı Projesi Askıya Alındı

Açıklamada, doğaseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği duyarlılığın sonucunda projenin askıya alınmasının “doğaya duyulan saygının bir tezahürü” olduğu vurgulandı.

Temsilcilik, “Yılanlı Dağı’nın eşsiz ekosistemini koruma adına verdiğimiz demokratik çaba olumlu sonuç vermiştir. Bu karar, ortak aklın ve çevre bilincinin zaferidir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, doğaseverlere ve yetkililere teşekkür edilerek, “Bu şehrin geleceğine bırakılmış en büyük miras, doğaya gösterilen duyarlılıktır.” denildi.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği, üretim ve kalkınmanın önemine dikkat çekerek, çevreye zarar vermeden alternatif sahalarda yatırım yapılması gerektiğini belirtti. “İhtiyacımız olan hammaddeyi alırken, nefes aldığımız dağları feda etmek zorunda değiliz.” ifadesiyle doğa dostu çözümlere vurgu yapıldı.

Temsilcilik, kararın kalıcı bir koruma statüsüne dönüşmesini temenni ettiklerini ve süreci kararlılıkla takip edeceklerini açıkladı.

Son olarak, “Gerçek bir dağcı; sadece zirveye bakan değil, bastığı toprağın hakkını veren kişidir. Yılanlı Dağı hepimizin ortak evidir.” sözleriyle açıklama tamamlandı.