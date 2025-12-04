Yılbaşı için hazırlanan 119 bin 564 'öldürücü' sahte alkollü içki ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde dün polis ekiplerince "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operayonda ise 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi.

12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi, 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

SON 1 AY İÇERİSİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Öte yandan Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda; 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

29 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edildi, 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.