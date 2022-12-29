Yılbaşı öncesi 17 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 67 şahıs sorgulanırken 17 zehir taciri yakalandı.

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  • 29.12.2022 20:09
  • Güncelleme: 30.12.2022 10:59
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Yılbaşı öncesi 17 zehir taciri yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan çalışmalarda 67 şahıs sorgulanırken 17 zehir taciri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve okul önlerinde uyuşturucu madde ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Ekiplerce yapışan çalışmalar çerçevesinde 17 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Öte yandan ekipler, okul etraflarında yaptığı uygulamalarda 67 şahsı sorguladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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