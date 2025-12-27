Yılbaşı öncesi 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 'Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine' yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 171 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde jandarma ve polis tarafından "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine” yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 91  bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. 171 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız ve EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; operasyonlar düzenledik.Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik” dedi.

