Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi

Son yıllarda Hristiyan inancına ilgi duyarak Noel kutlayanlar arasında bu geleneğin daha fazla dikkat çekmesiyle birlikte, üzüm alım ve satışlarında önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Manav işletmecileri, yılbaşından önceki haftalarda depolama yaparak satışlara başlamak zorunda kalıyor. Şu an için üzüm fiyatları kilogram başına 175 lira seviyesinde seyrediyor.

Yılbaşı gecesi yapılan bu batıl ritüel, şans, sağlık ve mutluluk dilekleriyle gerçekleştiriliyor. Ancak, bu gelenekle ilgili geri dönüşlerin sınırlı olduğu belirtiliyor. Yılbaşında bulunamama korkusu nedeniyle, birçok kişi şimdiden alım yaparak üzüm stoğu oluşturma yoluna gidiyor.

Bu durum, 12 üzüm geleneğinin sadece bir batıl inanç olarak değil, aynı zamanda ticari bir fırsat haline geldiğini gösteriyor.