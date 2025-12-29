Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi

  • Haberler
Yılbaşında uygulanan batıl 12 üzüm safsatası, yeni yıla girerken her biri yılın bir ayını simgeleyen üzümlerin tek tek yenmesiyle yapılan bir dilek ritüeli olarak dikkat çekiyor. İspanya kökenli bu pagan geleneği, zamanla Türkiye'de de ilgi görmeye başladı. Yılbaşı öncesinde üzüm satışları artarken, manavlar taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Son yıllarda Hristiyan inancına ilgi duyarak Noel kutlayanlar arasında bu geleneğin daha fazla dikkat çekmesiyle birlikte, üzüm alım ve satışlarında önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Manav işletmecileri, yılbaşından önceki haftalarda depolama yaparak satışlara başlamak zorunda kalıyor. Şu an için üzüm fiyatları kilogram başına 175 lira seviyesinde seyrediyor.

Yılbaşı gecesi yapılan bu batıl ritüel, şans, sağlık ve mutluluk dilekleriyle gerçekleştiriliyor. Ancak, bu gelenekle ilgili geri dönüşlerin sınırlı olduğu belirtiliyor. Yılbaşında bulunamama korkusu nedeniyle, birçok kişi şimdiden alım yaparak üzüm stoğu oluşturma yoluna gidiyor.

Bu durum, 12 üzüm geleneğinin sadece bir batıl inanç olarak değil, aynı zamanda ticari bir fırsat haline geldiğini gösteriyor.

