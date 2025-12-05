Yılbaşı yaklaşırken Kayseri dahil 33 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 233 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Kayseri dahil 33 ilde DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan 233 şüpheli, polis ekiplerinin son 2 haftadır süren operasyonlarında yakalandı.

Bu kişilerden 51’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, “Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz” dedi.