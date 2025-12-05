Yılbaşı yaklaşırken Kayseri dahil 33 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 233 gözaltı

  • Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri dahil 33 ilde polis ekiplerince DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 51'i tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Kayseri dahil 33 ilde  DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan 233 şüpheli, polis ekiplerinin son 2 haftadır süren operasyonlarında yakalandı.

Bu kişilerden 51’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, “Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

