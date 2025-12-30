Yılbaşında 325 bin personel görev yapacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini belirtti. Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak; Başta Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD olmak üzere, tüm birimlerimizle yılbaşı sürecine ilişkin ülkemiz genelinde tedbirlerimizi aldık. Tedbirlerimiz 30 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacaktır. Bu 4 günlük uygulamaya yönelik hazırlık ve çalışmalarımız son 1 aydır aralıksız sürmektedir. 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulmuştur. Toplam 325 bin 267 personelimizi görevlendirilmiştir. Bunların 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında görev yapacaktır. 34 bin 71’i asayiş; 9 bin 997 trafik olmak üzere toplam 44 bin 68 ekibimiz sahada görevlerini ifa edecektir. 720 hava ve 238 deniz unsurumuz ile 430 dedektör köpeğimiz sahada aktif olarak bulunacaktır” ifadelerini kullandı.