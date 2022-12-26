Yılbaşında Erciyes'ta oteller dolu olacak

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; yılbaşında Erciyes otellerinin dolu olmasını beklediklerini söyledi. Cıngı ayrıca; sezonu açan Erciyes için ilk charter uçağının ayın 28’inde Rusya’dan Kayseri’ye ineceğini kaydetti.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, yeni yıla dolu dolu girecek. Yılbaşı için her otelin özel program hazırladığını, yerli ve yabancı turistlerle otellerin yılbaşında dolmasını beklediklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Hem dağ otellerimiz hem de şehir otellerimizin hemen hemen tamamında bir yıl başı faaliyeti var. Her otel kendisine göre farklı farklı aktiviteler planlıyor. Konserler var. İstanbul’dan, Ankara’dan şehir merkezimizdeki mahalli sanatçılarımızın yer alacağı faaliyetler olacak. Hepsi paketlerini oluşturdu. Günler öncesinden misafirlerimizin dikkatine sundular. Tabi dağdaki otellerimiz kayak ile de bütünleştiği zaman yılbaşı daha fazla keyif sunuyor. İnşallah yine bütün otellerimizin dolu olarak yılbaşına gireceğini zannediyorum" dedi.

İlk charter uçak Rusya’dan

Yapılan çalışmalar neticesinde 2017 yılından itibaren Kayseri’ye direk uçuşlar gerçekleştirildiğini, bu yıl da Rusya’dan 28 Aralık’ta ilk uçağın kente ineceğini sözlerine ekleyen Cıngı; "Erciyes A.Ş.; bu sene Türkiye’deki ilk dağ yönetim modelini oturtan bir organizasyon olarak 12. kışımızı idrak ediyoruz. Özellikle ilk yıllarda kayak merkezi yönetiminin detaylarına vakıf olmaya çalıştık ve hemen akabinde Erciyesimizi, şehrimizi, bölgemizi dünya insanlarına tanıtmak için yola çıktık. Çok sayıda fuarlara katıldık, yüzlerce sunum yaptık, binlerce yabancı acenteyi, sosyal medya fenomenini, gazeteciyi dağımızda ve şehrimizde misafir ettik ve ürünümüzü gösterdik. Bütün bu pazarlama çalışmalarımızın sonucu olarak çok şükür 2017 yılından itibaren Erciyes’e Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden charterlarla misafir turist kabul etmeye başladık. Bu sene 6. kışımızı idrak ediyoruz, yabancı misafirlerin direk uçuşlarla gelip Erciyes’te kayak yapabildikleri, şehrimizi gezebildikleri, Kapadokya’yı ziyaret edebildikleri güzel bir tur paketleri dahilinde misafirlerimizi Erciyes’te ağırlıyoruz. Otellerimiz yazdan bu anlaşmaları yaptılar. İnşallah ayın 28’inde ilk Rus uçağı şehrimize inecek. Hemen akabinde ayın 30’unda Polonya Varşova’dan kalkan uçak şehrimize inecek ve her hafta ortalama 8 ila 10 uçak şehrimizde yabancı turist olacak. Erciyes çok şükür artık uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bizim pazar çeşitlendirme çalışmalarımız içerisinde özellikle Avrupa pazarı, İskandinav pazarları, Balkanlar ve İngiltere gibi diğer ülkeler de var. Şuandan itibaren de yapmış olduğumuz çalışmalarda daha ziyade bu ülkelere yönlendirmiş durumdayız. Almanya’da da ürünlerimiz satışa sunuldu. Artık acenteler Erciyes paketlerini Kayseri ile bütünleştirip satmaya devam ediyorlar. İngiltere ve İskandinav pazarı için de yoğun gayretlerimiz devam ediyor. İnanıyoruz ki 5 yıl içerisinde Erciyes artık tüm dünyadan, birçok ülkeden charter seferlerinin indiği, çok farklı milletlerden misafirlerin bölgemize renk kattığı güzel bir mecra olacak" şeklinde konuştu.