Yılbaşından bu yana 157 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşından bu yana yaptığı çalışmalarda 53’ü hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 157 şüpheli yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için kentteki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yılbaşından bu yana ekiplerce yapılan çalışmalarda 53!’ü ’hırsızlık’ suçu olmak üzere 157 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 67’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.