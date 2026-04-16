Yıldırım Beyazıt'a 12 derslikli ilkokul yapılacak

Melikgazi'de, eğitim yatırımları kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı süren Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'nun yanına 12 derslikli bir ortaokul inşa edilecek.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde inşa edilecek olan ortaokul, toplamda 1856 metrekarelik bir alanda zemin ve birinci kat olarak planlanıyor. Okul içerisinde kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar ve servis mekânları gibi sosyal donatılar yer alacak.

Yeni okul projeleri ile birlikte, Melikgazi'nin eğitim alanındaki hedefleri doğrultusunda, modern ve fonksiyonel eğitim yapıları inşa edilmeye özen gösteriliyor. Bu projelerin kısa zamanda tamamlanması ve hizmete açılması planlanıyor. Eğitimin her aşamasında, okul öncesinden liseye kadar çeşitli yatırımlar yapılmakta, böylece bölgedeki eğitim olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.

 

Kayseri, Spor Başkenti Hedefiyle Küresel Vizyona Hazırlanıyor
Kayseri, Spor Başkenti Hedefiyle Küresel Vizyona Hazırlanıyor
59 yıldır şapka üreterek geçimini sağlıyor
59 yıldır şapka üreterek geçimini sağlıyor
Kayseri'de park halindeki motosiklet yandı
Kayseri’de park halindeki motosiklet yandı
81 ilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
81 ilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
Türkav Kayseri Şubesi'nden okullardaki saldırılara sert tepki
Türkav Kayseri Şubesi’nden okullardaki saldırılara sert tepki
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
