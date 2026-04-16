Yıldırım Beyazıt'a 12 derslikli ilkokul yapılacak

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde inşa edilecek olan ortaokul, toplamda 1856 metrekarelik bir alanda zemin ve birinci kat olarak planlanıyor. Okul içerisinde kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar ve servis mekânları gibi sosyal donatılar yer alacak.

Yeni okul projeleri ile birlikte, Melikgazi'nin eğitim alanındaki hedefleri doğrultusunda, modern ve fonksiyonel eğitim yapıları inşa edilmeye özen gösteriliyor. Bu projelerin kısa zamanda tamamlanması ve hizmete açılması planlanıyor. Eğitimin her aşamasında, okul öncesinden liseye kadar çeşitli yatırımlar yapılmakta, böylece bölgedeki eğitim olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.