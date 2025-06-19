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Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Gecekondular Yıkılıp Park Yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçenin estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gecekonduları yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yıkılan alanların yerine yeni bir park inşa edilecek.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Gecekondular Yıkılıp Park Yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yıllardır atıl durumda kalan binaların yıkımına devam edeceklerini belirtti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 adet gecekonduyu yıkarken, daha önce iki adet yapının da yıkıldığını ifade etti. Başkan Palancıoğlu, bu projenin maliyetinin 13 milyon TL olduğunu açıkladı.

Vatandaşların İhtiyaçlarına Yanıt

Başkan Palancıoğlu, vatandaşların gecekondulardan ve atıl yapılardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, yıkım işlemlerinin yasal süreçlerinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. "Bu yapıların sahibi vatandaşların mağdur edilmemesi ve haklarının verilmesi gerekiyor," diyen Palancıoğlu, 6 yıldır bu yapılarla ilgili çeşitli zorluklarla uğraştıklarını belirtti.

Yeşil Alanlar ve Sosyal İhtiyaçlar

Yıkım sonrası oluşturulacak parkın, burada yaşayan insanların yol, park ve otopark gibi ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Palancıoğlu, "İnşallah burada güzel bir yeşillendirmeyle vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz," dedi. Melikgazi'de son 6 yılda binlerce atıl bina ve gecekonduyu yıkarak ilçenin güzelleşmesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Palancıoğlu, emeği geçen tüm ekibine teşekkür ederek, "Şehri güzelleştirmek bir emek ve sorumluluk istiyor. Bu binaları yıkarak burayı daha güzel bir parka kavuşturacağız. Hayırlı olsun," şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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