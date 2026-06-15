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Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ulaşımı Rahatlatacak Yeni Yol Çalışması

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik yeni asfalt yol çalışmasını tamamladı. 30 metre genişliğinde yapılan yolun yanında yaya yolları, otopark alanları ve orta refüj düzenlemeleri de gerçekleştirildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ulaşımı Rahatlatacak Yeni Yol Çalışması

Yolun ışıklandırma çalışmaları sürerken, kısa süre içinde ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri de yapılacak.

Yeni yolun mahalle ulaşımını rahatlatması hedeflenirken, bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor. Gecekonduların kaldırılmasıyla temizlenen alanlarda modern yaşam alanları oluşturuluyor. Mahalleye bugüne kadar okullar, parklar, cami ve sosyal alanlar kazandırıldı. Ayrıca Dadaloğlu Parkı’nın yenilenmesi ve içerisine kafeterya yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi

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