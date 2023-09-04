Yıldırım Beyazıt Mahallesinde toplu temizlik çalışması yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde her hafta rutin olarak yapılan genel toplu temizlik çalışmasına Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile devam ettiklerini söyledi.

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  • 04.09.2023 12:43
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:36
Yıldırım Beyazıt Mahallesinde toplu temizlik çalışması yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde her hafta rutin olarak yapılan genel toplu temizlik çalışmasına Yıldırım Beyazıt Mahallesi ile devam ettiklerini söyledi.

Mahallelerde yapılan toplu temizlik çalışmasından vatandaşların çok memnun olduğunu ve çoğu mahallenin ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu; “Kayseri’nin en büyük ilçesiyiz. Sorumluluğumuz büyük ve farkındayız buna göre de hareket ediyoruz. İlçe genelinde başlattığımız mahallelerin genel temizlik çalışmalarını titizlikle devam ettiriyoruz. Mahallelerimizde süpürge araçlarımız, kepçelerimiz, çöp kamyonlarımız, konteyner yıkama araçlarımız, birçok iş makinalarımız ve ekiplerimiz genel bir çevre temizliği yapıyor. Sonbahar temizliği adını verdiğimiz bu uygulama ile ilçemizin tüm mahalleleri pırıl pırıl oluyor. Mahallenin ihtiyacı ne ise gideriliyor. İnşallah ilçemizi yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızla çok daha güze hale getireceğiz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizleniyor, kuru otlar biçiliyor, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılıyor. Her mahallemize dokunuyor, ihtiyaçlar bir bir gideriyoruz. Tüm mahallelerde toplu temizlik çalışmalarımız rutin olarak devam edecek” dedi.

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İHA

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