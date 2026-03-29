Yıldırım Beyazıt'ta Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde müstakil bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak’ta bulunan bir ikamette E.A., arkadaşıyla oturduğu sırada kimliği belirsiz kişiler eve geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında E.A. tabancayla başından vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı E.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.