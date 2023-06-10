Yıldırım çarpması sonucu vefat eden genç defnedildi
Bünyan ilçesinde mantar toplamak için çıkan ve yıldırım düşmesi sonucu vefat eden 26 yaşındaki Erdinç Demirtaş toprağa verildi.
- 10.06.2023 21:15
- Güncelleme: 10.06.2023 21:15
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Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Samağar mahallesinde dün yaşanan olayda çobanlık yapan 26 yaşındaki Erdinç Demirtaş, arkadaşı A.Ö. ile mantar toplamak istedi. Bu sırada başlayan sağanak yağış sonrası Demirtaş’a yıldırım isabet etti. Arkadaşı A.Ö. yaralanırken, Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı A.Ö. ise önce Bünyan daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım düşmesi sonucu vefat eden Erdinç Demirtaş’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
1ha
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