Yıldırım Düşen Cami Minaresi Zarar Gördü
Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi'nde bulunan Yukarı Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Olayda minarede hasar meydana geldi.
Yıldırım Düşen Cami Minaresi Zarar Gördü
(RHA)-
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Garipçe Mahallesi’nde bulunan Yukarı Camii’nin minaresine yıldırım düştü. Olayda minarede hasar meydana geldi.
İncesu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Garipçe Mahallesi Yukarı Camii’nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin üst bölümünde hasar oluştu. Minarede inceleme yapılırken, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.