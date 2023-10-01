Yıldırım düşmesi ahır yangınına sebep oldu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’ne göre; Kayseri’de hafta sonunun yağışlı geçeceği ve sıcaklıkların birkaç derece de düşeceği tahmin edilirken çevre ilçelerdeki yağışlı hava şartları sonucunda Özvatan yolu güzergâhında bulunan ahırda iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ahır ise büyük oranda hasar aldı.