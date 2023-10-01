Yıldırım düşmesi ahır yangınına sebep oldu
Kayseri'de bir ahırda iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı.
- 01.10.2023 10:11
- Güncelleme: 01.10.2023 10:11
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’ne göre; Kayseri’de hafta sonunun yağışlı geçeceği ve sıcaklıkların birkaç derece de düşeceği tahmin edilirken çevre ilçelerdeki yağışlı hava şartları sonucunda Özvatan yolu güzergâhında bulunan ahırda iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ahır ise büyük oranda hasar aldı.
1ha
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