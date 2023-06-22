Yıldızevler Mahallesi'nde 1 kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de Yıldızevler Mahallesi'nde bir kişi evinde ölü halde bulundu. Şüpheli bulunan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
- 22.06.2023 18:13
- Güncelleme: 22.06.2023 18:14
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 3681 Sokak üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişiye ulaşmayan yakınları durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Eve gelen ekipler, şahsı evin balkonunda hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın öldüğü belirlendi.
Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz kişinin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
Evde inceleme yapan polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
1ha
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