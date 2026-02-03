Yılın ilk enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, 2025 aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk enflasyon rakamları bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

