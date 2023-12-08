Yılın son Antika Pazarı

Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılının son Antika Pazarı, 10 Aralık Pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak.

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  • 08.12.2023 10:52
  • Güncelleme: 08.12.2023 10:52
Yılın son Antika Pazarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılının son Antika Pazarı, 10 Aralık Pazar günü kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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