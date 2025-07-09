Yıllardır beklenen proje çözüme kavuştu: Argıncık kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Kocasinan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının 6. maddesinde yer alan Kocasinan Argıncık Mahallesi (tapuda Camikebir Mahallesi), Cengiz Topel Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi’nde muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi; ilan edilen alandaki tüm işlemlerin Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yetki alınması talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, 63 hektarlık alanda yer alan 1.500 parseldeki yaklaşık bin gecekondunun dönüşümünü kapsayan kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerinin müjdesini vererek, “63 hektarlık alanda kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Bu zamana kadar almış olduğumuz kararları yerine başarılı şekilde uyguladığımız için bugün bu kararı alabilme noktasında bir cesaretle buradayız. Dün söylerdi bugün böyleydi gibi geçmişe yönelik konuşmaya kalkılırsa zaten geçmişe yönelik konuşanlar geleceğe yönelik konuşamazlar. Geçmişe yönelik konuşanlar iş yapmayı bilmeyenlerdir.Yeni bir hikâye yazmak için buradayız. Şimdiye kadar başarılarımızın üzerine, Allah nasip ederse, inşallah yeni bir başarı daha eklemek için buradayız. 07.07.2025 tarihi bir milattır. Oradaki çocuklar ve gençler için bir milattır. Bin 500 parsel, yaklaşık 2 bin gecekonduyu kapsayan alanda kentsel dönüşüm kararı için sizlerle beraber bir adım atacağız. Meclis üyelerimizin de bu kararda katkıları var. Önemli olan bu şehre bir eser bırakabilmektir. Bu işle ilgili bizi destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Rabbim, birlikte bu işi başarmayı nasip eylesin. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün buradan başlayan süreç, arkasından Büyükşehir Belediyemize gidecek. Büyükşehir Belediyemizden yetki talep edeceğiz. Arkasından bu karar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız aracılığıyla Sayın Bakanımıza sunulacak. Sonrasında kabine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle, onayıyla bu alanda kentsel dönüşüm alanı ilanı ile birlikte süreç başlayacak. Tabii ki süreç kolay değil. Çünkü Argıncık için onlarca metot uyguladık; buranın kronikleşmiş sorununu çözebilmek için. Ama denemiş olduğumuz metotların hepsinde maalesef ki sonuca ulaşamadık. Bölgenin kronikleşmiş sıkıntıları, problemlerinden dolayı şimdi bakanlığımızla birlikte hareket ederek, daha üst bir elle, Allah nasip ederse burayı çözebilmek için yola çıkıyoruz. Rabbim mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

KAYSERİ (1HA) -