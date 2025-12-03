ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 56,82 oldu

ENAG, Kasım 2025 dönemininin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 2,13 oranında artış göstererek yüzde 56,82 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Kasım 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verileri açıklandı. ENAG’a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yüzde 2,13 oranında artış gösterdi. Bu doğrultuda Kasım 2025 döneminde yüzde 2,13 oranında artış gösteren E-TÜFE’nin yıllık bazdaki artış oranı ise yüzde 56,82 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi

