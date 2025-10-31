Yılmaz Tunç: 'Sivil anayasayla yola devam etmeliyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ege Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Tunç’un gündeminde yeni anayasa, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, Gazze’nin ateşkes süreci yer aldı.

Anayasa üzerinde reforma gidilmesi gereken hususlar olduğunu ve sivil bir anayasa ile yola devam edilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, “Milli güvenlik kurumunun yapısından tutun Yüksek Askeri Şura’nın yapısının demokratik hale getirilmesine varıncaya kadar, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı, özel yetkili mahkemelerin ve devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması gibi yargı alanlarında çok önemli reformlar gerçekleştirildi. Hak arama yolları arttırıldı. Vatandaşların idareyle ilgili sorunu olduğunda yargıya başvurmadan kamu denetçiliği kurumuna başvurması sağlandı. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru imkanı, bilgi edinme hakkı gibi birçok yapısal reformu hayata geçirdik. Sıkıyönetim ilanına izin veren maddelerin kaldırılması, darbecilerin yargılanabileceğine ilişkin hükümlerin anayasamızda yerini alması vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerdi ve bunlar milletimizin onayıyla gerçekleşti. Cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren, halkın doğrudan doğruya hem yasamayı hem yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemine geçiş Türkiye’nin daha yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için gerçekleştirildi. Bunlar yeterli mi? Türkiye yüzyılında, demokratik sivil katılımcı bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Yeni anayasaya ihtiyaç var. Milletimize olan bu borcu yerine getirmemiz gerekir. İnşallah mecliste böyle bir uzlaşma sağlanır. Türkiye yüzyılının başlarında demokratik sivil katılımcı bir anayasa ile yolumuza devam ederiz” diye konuştu.