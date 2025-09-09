Yine şov, yine israf: Dragon Festivali

Geçtiğimiz yıl Kuşçu Barajı'nda yapılan ve sahne şovları, dans ve yarışlarıyla ünlü, Dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Festival Kayseri İncesu Marina'da 27-28 Eylül'de düzenlenecek.

Birçok firmanın bir araya gelerek eğlendiği, sahneye çıktığı, su üzerinde yarıştığı ve iş ağlarını geliştirdiği dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Festival 27-28 Eylül'de İncesu Marina'da düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Türkiye ve Kayseri'nin önde gelen kurumsal firmalarının takımlarının rekabet edeceği festivalde, yarışmaların yanı sıra sahne şovu, DJ performansı ve bir çok etkinlik yapılacak.

 

