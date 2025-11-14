YKS 20-21 Haziran'da
2026 ÖSYM takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM takviminin açıklandığını duyurdu. Başkan Ersoy yaptığı açıklamada: “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu.