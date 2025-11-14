YKS 20-21 Haziran'da

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM takviminin belli olduğunu duyurdu. Başkan Ersoy, 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek' dedi.

YKS 20-21 Haziran'da

2026 ÖSYM takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 ÖSYM takviminin açıklandığını duyurdu. Başkan Ersoy yaptığı açıklamada: “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Personeline AFAD Eğitimi
Talas Personeline AFAD Eğitimi
Yeşilhisar'da 3. Etap TOKİ konutları teslim tarihleri belli oldu
Yeşilhisar’da 3. Etap TOKİ konutları teslim tarihleri belli oldu
Yusuf Kaplan'dan Kayseri Lisesi'ni 'Müze'ye çevirenlere Sert Eleştiri: 'Yuh Olsun!'
Yusuf Kaplan'dan Kayseri Lisesi'ni 'Müze'ye çevirenlere Sert Eleştiri: 'Yuh Olsun!'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Uçak kazaları istifa sebebi'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Uçak kazaları istifa sebebi”
Kayseri'de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Kayseri’de hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Şehitlerden Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen yarın Kayseri'de defnedilecek
Şehitlerden Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen yarın Kayseri’de defnedilecek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!