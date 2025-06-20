YKS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım ve Destek Müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav adaylarına önemli destekler sunuyor. Belediye, YKS'ye hazırlanan 524 öğrenciye ücretsiz kurs imkanı sağlarken, sınav günlerinde toplu ulaşımın da ücretsiz olacağını duyurdu.

YKS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım ve Destek Müjdesi

Sınav günlerinde, YKS’ye girecek adayların toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekleri belirtildi. Ayrıca, raylı sistem ve otobüslerde ek seferler düzenlenecek, böylece öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımı kolaylaştırılacak.

Eğitim Desteği ve Sosyal Etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK Gençlik Merkezleri, YKS hazırlık sürecinde öğrencilere sadece kurslarla değil, kütüphaneler aracılığıyla da destek sunuyor. Öğrencilere ücretsiz çay ve çorba ikramları yapılırken, düzenlenen etütler, deneme sınavları ve sosyal etkinliklerle de kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Ailelere ve Öğretmenlere Teşekkür

Sınav sürecinde öğrenci ailelerine ve öğretmenlere de teşekkür eden yetkililer, bu zorlu süreçte öğrencilerin yanında olan ailelerin ve öğretmenlerin desteklerinin önemine vurgu yaptı.

Gürültüye Dikkat Çağrısı

Sınav günlerinde, vatandaşlardan gürültü yapmamaları ve sürücülerin korna veya siren çalmamalarını rica edildi. Bu çağrı, sınavın yapıldığı saatlerde öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye girecek gençlerin başarıları için tüm imkanlarını seferber ederek, eğitim süreçlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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