YKS Başarısı ile Gururlanan Kayseri'nin İki Kız İmam Hatip Lisesi

Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Başarılar

Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl YKS’de 2 öğrencisini tıp fakültesine, 1 öğrencisini diş hekimliği fakültesine ve 1 öğrencisini eczacılık fakültesine yerleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, hemşirelik, fizyoterapi, çocuk gelişimi, acil tıp teknikerliği gibi sağlık alanlarının yanı sıra mühendislik, psikoloji, uluslararası ilişkiler, biyoloji, ekonomi, ilahiyat, Türkçe öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, radyo-televizyon gibi birçok farklı bölümde öğrenciler Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleşti. Okul idaresi, bu başarıların İmam Hatip eğitiminin hem akademik hem de manevi yönden donanımlı bireyler yetiştirdiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti.

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Öne Çıkan Başarılar

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de 2025 YKS sonuçlarıyla büyük bir gurur yaşattı.

Öğrenciler, disiplinli çalışmalarının karşılığını alarak çeşitli alanlarda seçkin üniversitelere yerleşti. Sonuçlara göre, 5 öğrenci mühendislik, 1 öğrenci hukuk, 1 öğrenci diş hekimliği, 10 öğrenci öğretmenlik, 3 öğrenci sosyoloji, 2 öğrenci siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, 1 öğrenci İngiliz dili ve edebiyatı, 1 öğrenci havacılık ve uzay bilimleri, 12 öğrenci sağlık bilimleri, 8 öğrenci ilahiyat, 1 öğrenci maliye, 1 öğrenci alternatif enerji kaynakları, 1 öğrenci aşçılık ve 2 öğrenci psikoloji bölümlerine yerleşti. Okul yönetimi, bu sonuçların Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin akademik başarıyı manevi değerlerle harmanlayan eğitim anlayışının bir göstergesi olduğunu vurgulayarak öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Her iki okulun elde ettiği bu başarılar, İmam Hatip eğitiminin sağladığı akademik ve manevi değerlerin birer yansıması olarak dikkat çekiyor. Öğrencilerin gösterdiği özveri ve azim, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının sinyallerini veriyor.