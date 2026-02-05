YKS başvuruları yarın başlıyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde yani yarın başlıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvuru işlemlerini yapabilecek. Son başvuru tarihi ise 2 Mart 2026 tarihi olarak belirlendi.