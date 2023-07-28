YKS'de büyük başarı: 960 öğrenci dereceye girdi

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 960 öğrenci dereceye girdi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS sonuçlarına göre, şehirde sınava giren 960 öğrenci derece elde etti. TYT 2.’si, sayısal 6.’sı, sözel 8.’si, sözel 10.’su olmak üzere ilk 10’da 4 derece, ilk 100’de 22 derece, ilk binde 125 derece ve ilk 10 binde 809 derecede yer alan öğrenciler, büyük başarıya imza attı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavında Kayseri’mizden üstün başarı gösteren öğrencilerimizi, ailelerimizi ve emek veren değerli eğitimcilerimizi tebrik ediyorum" dedi.