YKS’de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden sayısal Türkiye 3.'sü Ahmet Yasin Ekmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, sayısal Türkiye 29.'su Ahmet Faruk Yurdakul ise İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümüne yerleşti.

Türkiye geneli gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 560 bin 649 aday girdi. Yapılan sınavda, Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Yasin Ekmen sayısal alanında Türkiye 3.’sü, Ahmet Faruk Yurdakul ise Türkiye 29.’su oldu. Açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından Türkiye 3.’sü Ahmet Yasin Ekmen Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanırken, Türkiye 29.’su Ahmet Faruk Yurdakul ise İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünü kazandı.

