YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci bugün sona erecek. Adaylar için ek yerleştirme işlemleri, 30 Eylül 2025 saat 23:59 itibarıyla tamamlanmış olacak. Ek yerleştirme kapsamında belirlenen 130 liralık ücret, yarın saat 23:59’a kadar yatırılabilecek. 2025-2026 öğretim yılı için 2025-YKS sonuçlarına dayalı ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tercih sonuçları ve üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleriyle ilgili detaylar için ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyuruları takip edilmeye devam ediyor.