  • Haberler
  • Gündem
  • YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ek yerleştirme işlemleri bugün sona erecek.

YKS'de ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme süreci bugün sona erecek. Adaylar için ek yerleştirme işlemleri, 30 Eylül 2025 saat 23:59 itibarıyla tamamlanmış olacak. Ek yerleştirme kapsamında belirlenen 130 liralık ücret, yarın saat 23:59’a kadar yatırılabilecek. 2025-2026 öğretim yılı için 2025-YKS sonuçlarına dayalı ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tercih sonuçları ve üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleriyle ilgili detaylar için ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve duyuruları takip edilmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Büyükşehir'den Eğitime Güçlü Destek: 7 Bin 500 TL Nakdi Yardım
Kayseri Büyükşehir'den Eğitime Güçlü Destek: 7 Bin 500 TL Nakdi Yardım
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleri ile Geleceğin Yıldızlarına Büyük Destek
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleri ile Geleceğin Yıldızlarına Büyük Destek
Melikgazi Personeline 'Duruş Bozuklukları' Eğitimi
Melikgazi Personeline 'Duruş Bozuklukları' Eğitimi
Kayseri Ticaret Odası'ndan Dış Ticaret Değerlendirmesi
Kayseri Ticaret Odası'ndan Dış Ticaret Değerlendirmesi
Mağdur Aileye Başkan Yalçın Sahip Çıktı
Mağdur Aileye Başkan Yalçın Sahip Çıktı
Servis trafiği: Kayseri'de güvenlik konusu ele alındı
Servis trafiği: Kayseri’de güvenlik konusu ele alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!