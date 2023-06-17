YKS’de ilk oturum başladı, sınava geç gelenler 1 dakika ile 1 yıl kaybetti

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (2023 – YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav oturumu başlarken velilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Saat 10:15’te başlayan sınavda 3 milyon 300 bin öğrenci ter dökecek. Sınava tam zamanında gelen öğrenciler içeri alınırken yetişemeyen öğrenciler hayal kırıklığı ile geri döndü.

Sınava giren öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Çocuğunu bekleyen ve sınava yetişemeyenler için üzülen veli Mehmet Demir, “Acıyla izliyor sonuçta insan 1 yıl boyunca çocuklar emek sarf etti. Sadece 1 yıl değil geri planda düşünürseniz. 4-8 yıl bir emek, büyük bir çalışma var. 5 dakika içerisinde maalesef ki problem oluyor. Giremiyorlar. Yani 1 saat önceden gelenlerde var. Dikkat etmek lazım. Ülkenin kuralları böyle. Yapacak çok fazla bir şeyleri yok aslında mecburen boynunu büküp gidiyorlar. Sistemin düzenlenmesi lazım. Oğlum girdi sınava biz normal davranıyoruz. Bir heyecan falan yok. Çocuklar neyi hak ediyorsa onu alacalar. Hayat bu sınavdan ibaret değil. Sadece sınava girip geleceğinizi belirlemek için çalışıyorsunuz. Bunun için de çok büyük çaba sarf ediyorsunuz. Olmadı diye karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. İnsanlar kendilerini kişisel olarak geliştirirse ekmek her türlü bulunur. Hayat her türlü devam ediyor” dedi.

Bir diğer veli Bülent Bektaş ise, “Sınava oğlum girdi. Geleceğini belirleyecek sınavlar. Bizde en az onlar kadar heyecanlıyız. İş tabi çocuklarımızda bitiyor. Hedefi, isteği doğrultusunda çalışıyor. Bizde onlara o ortamı hazırlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hedefine sınav sonuçlarından sonra karar verecek. Şimdiki gençler sonucu alana kadar bekliyor” ifadelerini kullandı.