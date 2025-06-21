YKS'de ter döken öğrenciler 'Türkçe düşündürdü, matematik zorladı'

YKS 1. oturumu olan TYT'den çıkan öğrenciler sınavlarının nasıl geçtiğini, sınavda en çok hangi bölümde zorlandıklarını ve hedeflerinin ne olduğunu söyledi.

Sınavın düşündürücü olduğunu söyleyen bir YKS öğrencisi, “Sınav düşündürücüydü gerçekten. Tabii, çalışan emeğinin sonucunu alıyor, karşılığını alıyor. Daha iyilerini inşallah çalışarak ilerleyen zamanlarda yaparız diye düşünüyorum. Genel olarak sınav güzeldi ama Türkçe düşündürücü idi, matematik zordu, fen'e bakmadım zaten. Sosyal de hedefim bu sene. Büyük ihtimalle mezuna kaldı, inşallah seneye” ifadelerini kullandı.

Hedefinin BESYO olduğunu belirten başka bir öğrenci ise, “Edebiyatta iyiydim, yani yapacağımı yaptım. Matematikten hiç bakmadım, matematikten 3 tane soru yaptım, üçünü de kafamdan yaptım, hiçbir şekilde işlem uygulamadım. Fen bilimlerinden yapabildim, yani her türlü elimden geleni yapmaya çalıştım. Hakkımızda hayırlısı bilmiyorum. Hedefim aynı zamanda futbol oynuyorum zaten, BESYO'yu kazanmak. Şehir dışı Nevşehir olur, Kastamonu olur, amacım buralardan gitmek, kendimi uzaklaştırmak” şeklinde konuştu.

Sınavının kolay geçtiğini söyleyen bir öğrenci, “Bence kolaydı, özellikle matematik soruları gayet iyiydi. ÖSYM çok zorlamak istememiş. Ortalama bir sınavdı, çoğu öğrencinin yapabileceği bir sınavdı. Umarım diğer arkadaşlarım da başarılı olmuştur, hepsine başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü istiyorum. Türkçesi de iyiydi. Normalde ben Türkçede zorlanan bir kişiyim ancak gayet güzel hazırlanmış bir Türkçe olduğu için kolayca bitirdim. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü, büyük ihtimalle ilk 10 bin'in içine girmişimdir” dedi.



Bir başka öğrenci, “Çok güzel geçti, çalışmadığıma rağmen bayağı güzeldi yani rahatlıkla geçtim. Matematik biraz zorluyordu. Çok aşırı derecede bir zorluğu yoktu. Mali müşavirlik istiyorum. Yüksek almışımdır diye düşünüyorum, yani açıktan okuyacağım” şeklinde konuştu.

‘MATEMATİK ZOR VE ELEYİCİYDİ’

TYT'den çıkan bir öğrenci de, “TYT oturumu Türkçe, sosyal, fen kolaydı bence. Matematik zordu ama yani diğer senelere göre bence matematiğin eleyici olduğunu düşünüyorum. Hedefim ya inşallah olursa 20 bin diş hekimliği istiyorum ama matematikten sonra zor gibi duruyor. Türkçe kısaydı diğer senelere göre daha kısaydı ama sadece matematik zordu, uğraştırıcıydı o yüzden yetişmedi. Üniversite hedefim Dokuz Eylül Üniversitesi inşallah” şeklinde sınavın zorluğunu anlattı.

Çok zor olmadığını söyleyen bir başka öğrenci ise “Çok zor değildi bence. Türkçe sorularını daha zor bekliyordum açıkçası. Matematikte fende biraz daha karışıktı ama genel olarak iyiydi bence. AYT zaten daha çok etkilediği için AYT'ye karşı umudum daha yüksek. O yüzden Türkçe soruları çok fazla uzun değildi dediğim gibi, kolaydı bence. Onun haricinde Akdeniz düşünüyorum üniversite olarak. Çok çalışmadım açıkçası ben o yüzden çok yüksek bir hedefim yok” ifadelerini kullandı.