  • Haberler
  • Gündem
  • YKS'nin 2'nci oturumuna geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi

YKS'nin 2'nci oturumuna geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2'nci oturumu AYT sınavına geç kalan öğrencileri, polis ekipleri gidecekleri okula yetiştirdi.

YKS'nin 2'nci oturumuna geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2’nci oturumu AYT sınavına geç kalan öğrencileri, polis ekipleri gidecekleri okula yetiştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Dün olduğu gibi bugün de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 22 Haziran 2025 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

YKS'de ter döken öğrenciler 'Türkçe düşündürdü, matematik zorladı'
YKS’de ter döken öğrenciler; "Türkçe düşündürdü, matematik zorladı"
Gön Han, bu yaz hizmete açılacak
Gön Han, bu yaz hizmete açılacak
Kayseri'nin yeni sanayi sitesi, İncesu'da kurulacak
Kayseri’nin yeni sanayi sitesi, İncesu’da kurulacak
YKS'ye geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi
YKS’ye geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi
Kocasinan'dan YKS'ye girecek öğrenci ile ailelerine ikramlık jesti
Kocasinan’dan YKS’ye girecek öğrenci ile ailelerine ikramlık jesti
Hulusi Akar: 'Her an her şeye hazır olmalıyz'
Hulusi Akar: 'Her an her şeye hazır olmalıyz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!