YKS'nin 2'nci oturumuna geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2’nci oturumu AYT sınavına geç kalan öğrencileri, polis ekipleri gidecekleri okula yetiştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Dün olduğu gibi bugün de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 22 Haziran 2025 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız” ifadelerine yer verildi.