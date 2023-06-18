YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sona erdi. 

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  • 18.06.2023 14:06
  • Güncelleme: 18.06.2023 14:06
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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı, 13:15’de sona erdi. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü AYT sınavı sona erdi. 

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

1ha

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