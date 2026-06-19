YKS Sınav Gününde Sessizlik Çağrısı

Talas Belediyesi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Geleceğin teminatı olan gençlerin sınavlarını huzurlu ve dikkatlerini dağıtmayacak bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelinde gürültüye neden olabilecek faaliyetlere karşı hassasiyet gösterilmesi istendi.

YKS Sınav Gününde Sessizlik Çağrısı

Özellikle sınav saatlerinde inşaat çalışmaları başta olmak üzere yüksek ses oluşturan faaliyetlerden kaçınılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Talas Belediyesi, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için toplumun tüm kesimlerinin duyarlı davranmasının gerektiğini vurguladı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sınav maratonuna hazırlanan gençlerin yanında olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret edilerek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin YKS’yi sessiz ve sakin bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla, ilçe genelinde gürültüye neden olabilecek inşaat faaliyetlerinden ve benzeri çalışmalardan kaçınılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Talas Belediyesi, gösterilecek duyarlılık için vatandaşlara teşekkür ederken, YKS’ye girecek tüm öğrencilere de başarı dileklerini iletti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da Ticaretin Yeni Adresi: 32 İş Yeri Yeni Sahiplerini Bekliyor
Hacılar’da Ticaretin Yeni Adresi: 32 İş Yeri Yeni Sahiplerini Bekliyor
Kayserispor'dan Makarov açıklaması
Kayserispor’dan Makarov açıklaması
Hulusi Akar: 'Gıda, enerji ve su, günümüzün en kritik güvenliğini oluşturmaktadır'
Hulusi Akar: 'Gıda, enerji ve su, günümüzün en kritik güvenliğini oluşturmaktadır'
Kerbela Şehidleri Anıldı: Cuma Hutbesinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Kerbela Şehidleri Anıldı: Cuma Hutbesinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi
Husumetlisine ateş ederek 1 kişiyi yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi
Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi
Kayserili Yazarın Kitabı Sosyal Medyada Yüzbinlerce Kişi Tarafından Takip Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!