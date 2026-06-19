YKS Sınav Gününde Sessizlik Çağrısı

Özellikle sınav saatlerinde inşaat çalışmaları başta olmak üzere yüksek ses oluşturan faaliyetlerden kaçınılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Talas Belediyesi, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için toplumun tüm kesimlerinin duyarlı davranmasının gerektiğini vurguladı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sınav maratonuna hazırlanan gençlerin yanında olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret edilerek, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin YKS’yi sessiz ve sakin bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla, ilçe genelinde gürültüye neden olabilecek inşaat faaliyetlerinden ve benzeri çalışmalardan kaçınılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Talas Belediyesi, gösterilecek duyarlılık için vatandaşlara teşekkür ederken, YKS’ye girecek tüm öğrencilere de başarı dileklerini iletti.