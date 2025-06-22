YKS'ye 2,5 milyonu aşkın aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 2,5 milyonun üstünde aday katıldı.

YKS'ye 2,5 milyonu aşkın aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi Sınavı’na (TYT) 2 milyon 560 bin 649 aday, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi Sınavına (AYT) 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. Sınava 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260’ı erkek olmak üzere toplam 2,5 milyonun üstünde aday katıldı.

Haber Merkezi

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