YKS'ye 2,5 milyonu aşkın aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi Sınavı’na (TYT) 2 milyon 560 bin 649 aday, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi Sınavına (AYT) 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. Sınava 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260’ı erkek olmak üzere toplam 2,5 milyonun üstünde aday katıldı.