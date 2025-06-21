YKS'ye geç kalan öğrencileri, polisler yetiştirdi
Kayseri'de YKS'ye geç kalan öğrencileri, polis ekipleri gidecekleri okula yetiştirdi.
Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 21 Haziran 2025 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.