YMM Bağırgan: '2025, toparlanma yılı mı korunma yılı mı değerlendirdik'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ev sahipliğinde, Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğiyle Kayseradar medya sponsorluğunda “2025’te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı” paneli gerçekleştirildi. Panelde Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Yeminli Mali Müşavir EMA YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Kutub Bağırgan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, 2025 Türkiye ekonomisi beklentileri, Anadolu sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sanayi, finans ve yatırım alanındaki yeni fırsatlar ve riskler kapsamlı şekilde tartışıldı. Kayseri’nin bölgesel sanayideki kritik rolü ve kent ekonomisinin sürdürülebilir büyümedeki yeri katılımcılar tarafından özellikle vurgulandı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir EMA YMM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Kutub Bağırgan: “Kayseri sanayisine yön vermek ve 2025'te Türkiye ekonomisinde olabilecek gelişmeleri değerlendirmek adına bugün Kayseri Sanayi Odası'nda bir değerlendirme toplantısı ve söyleyişi tarzında ve tadında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıya Dr. Şeref Oğuz ağabeyimizi çağırdık ve burada ağırladık. Kendisini de bu noktada ağırlamak bizim için şerefti. Bugün toplantımızdan ekseriyetle firmaların finans noktasında yaşadığı sorunlar ve sıkıntıları konuşmuş olduk ve firmaların dijital dönüşümü ve endüstri 4.0'ı kaçırmamaları noktasında bazı uyarlarda bulunduk. Yapay zekanın üretim verimliliği noktasında ve işçi verimliği noktasında ne kadar fayda sağlayacağı konusunu değerlendirdik. Devamında orta vadeli program enflasyon ve faiz ortamına ilişkin olarak geleceği projekte edebilmek için belli bazı istatistik bilgileri konuşturduk ve 2025'i yakalayabilir miyiz? Bu yıl bizim için toparlanma yılı mı? Yoksa finansı koruma yılı mı? Yoksa kendimizi koruma yılı mı? Bu noktada bir değerlendirme yaptık ve sanayilerimizle bir araya geldik. Bu ve buna benzer programları ekonomi gazetesiyle ve ekonomi gazetesi Kayseri Bölge Müdürlüğü'yle yapmayı planlıyoruz bu ilimiz için. Başka illerde aynı şekilde tekrarlayacağımızı söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.