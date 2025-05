YMM Bağırgan: 'Bayram öncesi KGF aktif hale gelirse iş dünyasına can suyu olabilir'

Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı. YMM Bağırgan: “Türkiye’de Mayıs 2023'ten beri birçok şeyi doğru yapıyorlar aslında, genel hatlarıyla bakarsak. Ancak güven olmazsa ekonominin şartlarını harekete geçirebilmek için ne kadar can suyu da dökseniz veya kadrolarınızı ne kadar samimiyetle tutup orada yaptıkları adımların arkasında da dursanız, size güveni kalmamışsa burada bir problem var. Ancak şunu söyleyebilirim, 2023, Mayıs ayına, yani genel seçimden bu yana, ortodoks mali politikalar, ortodoks ekonomi politikaların döndüğünden bu yana, yapılan adımlar aslında doğruydu. Yani çok geç kalınmasına rağmen dolarizasyonu engellemek için yapılması gereken hamlelerden bir tanesi faizin düşürülmek değil, yükseltilmesi olduğunu, kararı verildiği günden bu yana demek istiyorum. Bunlar doğruydu. Cumhurbaşkanımızın Kredi Garanti Fonu ile ilgili bir açıklaması oldu. Dedi ki; “Biz tulumbaya su dökmeliyiz” dedi. Yani şu anda sahada, özellikle firmalarımız, sanayici kurulunda dönmeyen bir çark var, nakit krizi var. Bunun nakit krizini aşabilmek için firmalarımıza ucuz finansman sağlamamız lazım. Çünkü finansmana erişim mümkün değil. Bugün bankalar enflasyonun altında kredilendirme yapamayacağı için yüksek bir faiz ürünüyle finansman vermek zorunda kalıyorlar. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada çarkın kendi döndüğünü itiraf ediyor. Bu Tulumbada, yani su çekilecek olan kuyunun aktif hale girmesi için bizim buraya su dökmemiz gerekiyor. Nedir bu? KGF yani Kredi Garanti Fonu'ndan firmalara verilecek olan teminatlı ve teminatsız kredi. Bu 2018'de, 2021'de çıkarılmıştı. Gerçekten faiz oranları itibariyle baktığınız zaman çok düşük oranlarda. Firmalarda da gerçekten çok büyük bir can suyu olabilecek bir durum. Bayram öncesi bekleniyor, şu an için söylüyorum, Kurban Bayram Öncesi böyle bir Kredi Garanti Fonu'nun aktif hale gelip iş dünyasına verilme ihtimali yüksek. Bunu Cumhurbaşkanı'nın ağzından da duyduysak, herhalde bunun çıkma ihtimalleri de yüksek diyebiliriz” ifadelerini kullandı