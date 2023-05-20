Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) ikincisini düzenlediği, 'Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan' sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışması'na kısa sürede yaklaşık bin 500 başvuru yapıldı. Yarışmaya katılmak için son gün 21 Mayıs 2023 Pazar olarak belirlendi.

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  • 20.05.2023 16:20
  • Güncelleme: 20.05.2023 17:52
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Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) ikincisini düzenlediği, ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla gerçekleştirdiği KAYMEK Kitap Okuma Yarışması’na kısa sürede yaklaşık bin 500 başvuru yapıldı. Yarışmaya katılmak için son gün 21 Mayıs 2023 Pazar olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten (KAYMEK), kitap sevdalılarına ödüllü kitap okuma yarışması etkinliğine devam ediyor. Geleneksel hale getirdiği yarışmalarla bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi gayeleyen Büyükşehir Belediyesi, ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla düzenlenen yarışmanın 2’ncisi düzenleyecek. Yaş sınırlaması olmayan yarışmada her yaştan bireylerin katılabileceği, birbirinden önemli yazarlar olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ’Yaban’ ve İskender Pala ’Od’ kitaplarından her biriyle ilgili ayrı ayrı olmak üzere dilediği kitaplardan yarışmaya başvuruda bulunabilecek. Yarışmaya kısa sürede yaklaşık bin 500 kişi başvururken, yarışmaya katılmak için son gün 21 Mayıs 2023 Pazar olarak belirlendi.

Yarışmada belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soru sorulacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan her bir kategoride ayrı ayrı ilk üçe girenler ilan edilen ödülü almaya hak kazanacak. Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışmada, yarışmanın yapılacağı yer, tarih ve saat başvuru yapan kişilerin belirtmiş olduğu telefona, yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek. Yarışma esnasında web arama motorlarından kahoot.it yazarak yarışmaya bağlanılabileceği gibi yarışmacılara yarışma gününden önce kahoot’un uygulamasının da indirilmesi tavsiye ediliyor.

Kitap Okuma Yarışması’nda her bir kategoride birinci olanlara 4000 TL, ikinci olanlara 3000 TL ve üçüncü olanlara ise 2000 TL ödül verilecek. Yarışmaya katılım şartlarının detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve yarışmaya başvuru yapmak isteyen vatandaşların www.kaymekyarisma.com adresi ziyaret etmesi gerekiyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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