Yoğun trafikte emniyet şeridini kullanan sürücülere yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Oymaağaç yolunda araçların yoğun trafikte emniyet şeridini kullanması üzerine 4 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 267 lira olmak üzere toplamda 37 bin 68 lira cezai işlem uygulanmıştır.

Öte yandan egzoz patlatan araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 10 bin 260 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine geçici süre ile el konuldu.



Ayrıca araçların yarış yapması üzerine gerçekleştirilen çalışmada 3 araç tespit edildi ve araçların tescil plakalarına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 267 lira olmak üzere toplamda 27 bin 801 lira cezai işlem uygulandı.