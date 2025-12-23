YÖK 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Açıklandı: ERÜ 2 göstergede Birinci

Raporda Türkiye’deki 201 üniversite "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ile "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” başlıklarına ek olarak "Erişilebilirlik", "Kapsayıcılık" ve "Bilim İletişimi" gibi kriterler de sürece dahil edildi. Bu kapsamlarda yükseköğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişme bakımından Üniversiteler değerlendirildi.

Erciyes Üniversitesi 2 göstergede 1. sırada, 13 göstergede ilk 5'te, 18 göstergede ilk 10'da, 32 göstergede ise ilk 20'de yer alarak büyük bir başarı elde etti.